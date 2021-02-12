تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم وفقًا للقانون الجديد

يناقش اللجنة المشتركة مـن لجنـة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.وتنص المادة «٦» من القانون على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، بالوزارة المختصة، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.- ممثل من وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.- أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.- ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.- مدير الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.- مدير الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.- ممثل عن بنوك دم الهلال الاحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.- ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.