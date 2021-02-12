محافظ الإسماعيلية يحل أزمة سقوط أسلاك الضغط العالي بالقنطرة غرب

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن سرعة الاستجابة للبلاغ الوارد من مركز ومدينة القنطرة غرب بسقوط أسلاك الضغط العالي بمنطقة ضهر الجبل، مما تسببت في قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات متواصلة.وأوضح محافظ الإسماعيلية، وعلي الفور تم رفع الأسلاك وتوصيل التيار الكهربائي، كما تم عمل حملة صيانه لأعمدة الإنارة العامة وتمت الصيانة لـ 12كشاف وتركيب 8 لمبات موفره بالجهود الذاتية بقرى المركز.