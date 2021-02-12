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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قناة السويس تسجل خامس أعلى حمولة يومية فى تاريخها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:23 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وذلك بعبور 72 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن، وهى خامس أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة والأعلى حمولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مُحققة أعلى إيراد يومي منذ الجائحة قدره 24.7 مليون دولار.

بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 37 سفينة بحمولات صافية 2.8 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية 2.5 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع على أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية والاختيار الأول والأكثر أمانًا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى استعداد قناة السويس للتعامل مع كل المتغيرات العالمية التي تشهدها صناعة النقل البحري بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة والسياسات التسويقية المرنة والخدمات الملاحية المتطورة المُقدمة للعملاء.

وشدد رئيس الهيئة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة ورفع تصنيفها العالمي بزيادة قدرتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة ورفع معدلات الأمان الملاحي وتقليل مدة عبور القناة إلى النصف، بما لا يدع مجالًا للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع  القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة الجديدة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الطفرة الكبيرة التي تسجلها إحصائيات الملاحة اليومية سببها زيادة أعداد وحمولات سفن الحاويات وسفن الصب العابرة للقناة باعتبارهما العملاء الأكثر تأثيرًا في زيادة إيرادات القناة، لافتًا إلى أن حركة الملاحة اليوم الجمعه سجلت عبور 21 سفينة حاويات عملاقة بإجمالي حمولة صافية 3 ملايين طن، و28 سفينة صب بإجمالي حمولة صافية 918 ألف طن، فيما بلغ مجموع الفئات الأخرى من السفن العابرة للقناة 23 سفينة بإجمالي حمولة صافية قدرها 1.4 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة HMM LE HAVRE التي ترفع علم بنما بحمولة كلية 235 ألف طن، في رحلتها المقبلة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING TAURUS التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 212 ألف طن في رحلتها المقبلة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

كما شهدت القناة عبور 13 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 6 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

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