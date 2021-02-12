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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه الفيوم»: إجراءات وقائية لمنع دخول بقع الزيت لمأخذ المحطات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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قال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه جارٍ اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة من مادة الفوم؛ لمنع دخول بقع الزيت لمأخذ المحطات.

وأشار «درة»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لرصد بقع الزيت ونقط انطلاقها لمواجهتها، وتم رصد المصرف الذى يصرف مباشرة على بحر حسن واصف والمتسبب في المشكلة.

وأكد أنه تم التواصل مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والذى بدوره كلف كل الجهات المعنية لاتخاذ اللازم إتجاه المتسببين فى هذا الأمر وإزالتها فورًا، حفاظًا على صحة المواطن الفيومى ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الإضرار بالمجارى المائية العذبة التي تغذي محطات مياه الشرب حيث إن بقع الزيت، تؤثر على إنتاج محطات مياه الشرب من المياه النظيفة التى تغطى احتياجات أكثر من 3 ملايين نسمة، هذا بجانب إجراء اختبارات معملية على نوع معين من الفوم، ومراقبة مأخذ المحطات على مدار ٢٤ ساعة، وتم شراء فوم له القدرة على امتصاص مثل هذا النوع من الملوثات.


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