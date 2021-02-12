حبس دجال «أونلاين» زعم القدرة على جلب الحبيب ورد المطلقة

قررت النيابة العامة في شمال الجيزة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقدرة على جلب الحبيب ورد المطلقة للنصب على المواطنين، وتحصله منهم على مبالغ مالية.كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالي بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم – مبلغ مالي – الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر).