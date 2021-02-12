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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد: شبورة مائية ونشاط للرياح

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:45 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد وعلى السواحل الشرقية، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وإرتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 11
وادى النطرون 21 10
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 19 12
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 20 07
بورسعيد 21 14
دمياط 20 13
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 22 11
السويس 23 12
العريش 21 09
رفح 20 10
رأس سدر 22 12
نخل 20 08
نويبع 23 18
طابا 20 11
كاترين 21 07
الطور 23 12
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 22 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 26 12
الأقصر 28 13
أسوان 28 14
ادفو 29 13
أبوسمبل 26 14
الوادى الجديد 25 11
شلاتين 29 17
ابو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19

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