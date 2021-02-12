«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد: شبورة مائية ونشاط للرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد وعلى السواحل الشرقية، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وإرتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 20 11وادى النطرون 21 10طنطا 20 11شبين الكوم 21 11دمنهور 20 11بلطيم 19 12مطروح 20 10السلوم 19 09سيوة 20 07بورسعيد 21 14دمياط 20 13الزقازيق 21 12المنصورة 20 13الاسماعيلية 22 11السويس 23 12العريش 21 09رفح 20 10رأس سدر 22 12نخل 20 08نويبع 23 18طابا 20 11كاترين 21 07الطور 23 12شرم الشيخ 26 16الغردقة 26 14مرسى علم 26 15الفيوم 22 10بنى سويف 22 10المنيا 22 09أسيوط 23 08سوهاج 24 10قنا 26 12الأقصر 28 13أسوان 28 14ادفو 29 13أبوسمبل 26 14الوادى الجديد 25 11شلاتين 29 17ابو رماد 30 18حلايب 27 18رأس حدربة 28 19