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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات نقابة أطباء الغربية (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:44 م
انتخابات نقابة أطباء
انتخابات نقابة أطباء الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت نقابة الأطباء بالغربية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات على منصب نقيب الأطباء بالغربية، وسط إقبال يقترب من متوسط، وذلك لانتخاب نقيب جديد للمنصب والذى خلى عقب الانتخابات الماضية بعدة شهور إثر استقالة الدكتور هشام صبحى من منصبه، وذلك بمقر فرع النقابة بشارع صدقى بطنطا، تحت إشراف قضائى ووسط إجراءات احترازية.

ويتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية فى تلك الانتخابات 6 مرشحين هم: الدكتور أحمد حرحش، والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعده فرغلى، والدكتور عبدالقادر الكيلاني.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم على موقع نقيب أطباء الغربية، خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر عام 2020 الماضى، وتقدم للترشح الـ 6 أطباء سالفى الذكر.

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