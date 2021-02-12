رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة الاحتفال بعيد الحب داخل المنزل بتكاليف بسيطة (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:30 م
الاحتفال بعيد الحب
الاحتفال بعيد الحب
شيماء دهب
طباعة
يحتفل العديد من الأشخاص حول العالم بعيد الحب الموافق يوم 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يجعل كثيرون سيُفضلون الاحتفال به داخل المنزل، بعمل ديكورات مختلفة وجذابة.

ومن جانبها قالت لمياء صلاح، مهندسة الديكور، إن كل شخص يختلف في التعبير عن حبه سواء للزوج أو للزوجة أو للصديق وكذلك للأبناء والأشخاص المهمة في حياته، موضحة أن هناك طريقة احتفال وهي تغيير الديكور الخاص بالمنزل، وإضافة أشياء بسيطة له، ولكنها فعالة في تغيير الشكل كلية.
طريقة الاحتفال بعيد
وأضافت صلاح في حديثها مع "الدستور" أن السيدات لديهن أسلوب مختلف في الاحتفال ومميز أيضًا وبأفكار غير مكلفة، حيث يتم استخدام الإمكانيات المتاحة داخل المنزل، مؤكدة أنه من الأساسيات في الديكور الذي يعطي شكلا  مختلفا داخل المنزل هي الشموع سواء البيضاء أو الحمراء، وكذلك إضافة الورود الصناعية لتكلفته الأقل، ولاستمراره بصورة أطول.
طريقة الاحتفال بعيد
وأوضحت أنه من الممكن استخدام الفاز بأكثر من شكل أوله أن نملىء الفاز بالورود الحمراء ومن ثم نضع الشيكولاته، ومن الممكن أن يتم ملىء الكأس بالإسبراي الذهبي، ومن ثم نضع الورود داخله فهي فكرة جديدة لإعطاء شكل مختلف.
طريقة الاحتفال بعيد
وتابعت: للمفارش دور كبير في استكمال فكرة الديكور، وهى اختيار قطعة قماش يتم استخدامها على السفرة لابد أن يكون الشكل مناسب، مع استخدام شربات الورد.
طريقة الاحتفال بعيد
أما عن الإضاءة، أشارت إلى أن لها بالطبع عامل أساسي لإعطاء أجواء رومانسية وعلينا في هذا اليوم استخدام الأضواء الخافتة، مما يعطي جو رومانسي.
طريقة الاحتفال بعيد
فيما نصحت مهندسة الديكور بضرورة تخصيص ركن بأحد جوانب المنزل لتنسيق الشموع والورود بطريقة فنية، مع كثرة استخدام اللون الأحمر والوردي حتى تتناسب مع عيد الحب ونقوم بتوزيع الشموع والورود بالأركان والصالة، غرفة النوم، والحمام.

موضوعات متعلقة

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

الصور

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم