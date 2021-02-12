طريقة الاحتفال بعيد الحب داخل المنزل بتكاليف بسيطة (صور)





ومن جانبها قالت لمياء صلاح، مهندسة الديكور، إن كل شخص يختلف في التعبير عن حبه سواء للزوج أو للزوجة أو للصديق وكذلك للأبناء والأشخاص المهمة في حياته، موضحة أن هناك طريقة احتفال وهي تغيير الديكور الخاص بالمنزل، وإضافة أشياء بسيطة له، ولكنها فعالة في تغيير الشكل كلية. يحتفل العديد من الأشخاص حول العالم بعيد الحب الموافق يوم 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يجعل كثيرون سيُفضلون الاحتفال به داخل المنزل، بعمل ديكورات مختلفة وجذابة.ومن جانبها قالت لمياء صلاح، مهندسة الديكور، إن كل شخص يختلف في التعبير عن حبه سواء للزوج أو للزوجة أو للصديق وكذلك للأبناء والأشخاص المهمة في حياته، موضحة أن هناك طريقة احتفال وهي تغيير الديكور الخاص بالمنزل، وإضافة أشياء بسيطة له، ولكنها فعالة في تغيير الشكل كلية.

وأضافت صلاح في حديثها مع "الدستور" أن السيدات لديهن أسلوب مختلف في الاحتفال ومميز أيضًا وبأفكار غير مكلفة، حيث يتم استخدام الإمكانيات المتاحة داخل المنزل، مؤكدة أنه من الأساسيات في الديكور الذي يعطي شكلا مختلفا داخل المنزل هي الشموع سواء البيضاء أو الحمراء، وكذلك إضافة الورود الصناعية لتكلفته الأقل، ولاستمراره بصورة أطول.

وأوضحت أنه من الممكن استخدام الفاز بأكثر من شكل أوله أن نملىء الفاز بالورود الحمراء ومن ثم نضع الشيكولاته، ومن الممكن أن يتم ملىء الكأس بالإسبراي الذهبي، ومن ثم نضع الورود داخله فهي فكرة جديدة لإعطاء شكل مختلف.

وتابعت: للمفارش دور كبير في استكمال فكرة الديكور، وهى اختيار قطعة قماش يتم استخدامها على السفرة لابد أن يكون الشكل مناسب، مع استخدام شربات الورد.

أما عن الإضاءة، أشارت إلى أن لها بالطبع عامل أساسي لإعطاء أجواء رومانسية وعلينا في هذا اليوم استخدام الأضواء الخافتة، مما يعطي جو رومانسي.

فيما نصحت مهندسة الديكور بضرورة تخصيص ركن بأحد جوانب المنزل لتنسيق الشموع والورود بطريقة فنية، مع كثرة استخدام اللون الأحمر والوردي حتى تتناسب مع عيد الحب ونقوم بتوزيع الشموع والورود بالأركان والصالة، غرفة النوم، والحمام.