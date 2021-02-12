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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة للاحتفال باليوم العالمى لـ«داروين»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:05 م
داروين
داروين
سمر عبدالله
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في مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل العالم والمجتمعات العلمية باليوم العالمي لداروين أو يوم داروين، وهو تاريخ ميلاد شارلس داروين ويتم الاحتفال باليوم حول العالم، لتخليد ذكرى داروين وتسليط الضوء على إسهاماته الجليلة للعلم، ولترويج العلوم بصورة عامة، فمن هو داروين؟.

- ولد داروين في إنجلترا بشرو سبورى في 12 فبراير من عام 1809، لعائلة إنجليزية علمية.

- والده هو الدكتور روبرت وارنج داروين، وكان جده "ارازموس داروين" عالمًا ومؤلفًا، وانضم عام 1817 إلى المدرسة النهارية، ثم إلى مدرسة شريوزبرى الإنجليزية كتلميذ داخلى.

- قضى داروين صيف عام 1825 كطبيب متدرب، حيث كان يساعد أباه فى علاج فقراء مقاطعة شروبشاير وكان ذلك قبل ذهابه إلى كلية الطب بجامعة أدنبرة مع شقيقه إيراسموس فى أكتوبر عام 1825.

- لم يكمل داروين دراسته فى الطب، لأنه وجد المحاضرات مملة والجراحة مقلقة، فتجاهل دراسته، وتعلم التحنيط، وأجرى أبحاثا عن تشريح ودورة حياة اللافقاريات البحرية.

- يعد داروين أحد أشهر وأبرز العلماء الإنجليز فى التاريخ الطبيعى والجيولوجى، وهو مؤسس لنظرية التطور والتى تنص على أن كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة.

- حصل داروين على معظم الأدلة على نظريته خلال حملة استقصائية استمرت خمس سنوات على متن سفينة HMS Beagle فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وذلك عند زيارته لأماكن متنوعة مثل جزر جالاباجوس ونيوزيلندا، حيث إنه اكتسب معرفة حميمة بالنباتات والحيوانات وتوصل لدراسة الجيولوجيا الأرضية، مما أدى إلى تطوير نظريته حول التطور العضوى.

- صاغ داروين نظريته في الانتقاء الطبيعي بحلول عام 1844م، ولم يعلن عن نظريته فور إتمامها.

- في عام 1858م نشر عالم الطبيعة البريطانى ألفريد روس والاس بشكل مستقل ورقة لخص نظرية داروين بشكل أساسى.

- قدم داروين نظريته من خلال محاضرات مشتركة ألقاها داروين ووالاس حول التطور أمام جمعية لينيا فى لندن فى يوليو عام 1858م، ومن هنا أعد داروين كتاب "أصل الأنواع" للنشر.

- قدم أدلة على تطور الإنسان من نسل القرود، ولكن تبنى معظم العلماء بسرعة النظرية التى حلت كثيرًا من الألغاز فى العلوم البيولوجية، وتم الاحتفال بيوم داروين بعد رحيله فى عام 1882.

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