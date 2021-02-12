مقتل 11 عاملا وإصابة 37 في حريق بمصنع للألعاب النارية بالهند

ذكرت الشرطة الهندية أن 11 عاملا على الأقل لقوا حتفهم في حريق نشب بمصنع للألعاب النارية بجنوبى الهند اليوم الجمعة.وأصيب 37 من العمال الآخرين في الحادث الذى وقع بإحدى القرى بمنطقة "فيرودهوناجار" بولاية "تاميل نادو".وربما تزيد حصيلة الوفيات، حيث أنه تردد أن عدة أشخاص في حالة حرجة.وقال قائد الشرطة المحلية، راج نارايانان هاتفيا "كانت هناك سلسلة من الانفجارات في أعقاب الحريق، الذي نشب في الوحدة.وأضاف "استمرت الانفجارات لفترة طويلة، مما كان من الصعب لأفراد خدمات الحرائق والإنقاذ دخول الوحدة" مشيرا إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في نهاية المطاف في السيطرة على الحريق.