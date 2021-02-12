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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلسطيني يعلن تضامنه مع الأهالي المعتصمين في الأغوار

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا مع محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، الموجود مع المواطنين المعتصمين في قرية حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، لمناهضة سياسة التهجير.

وأشاد الرئيس بالمواطنين المعتصمين، مثمنًا جهودهم في الوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع الاحتلالي الاستعماري في منطقة الأغوار الفلسطينية، وبالذات الهجمة الإسرائيلية المسعورة على الأغوار الشمالية.

وأكد الرئيس عباس دعمه الكامل لقرية حمصة الفوقا وكل الأغوار الفلسطينية، موجها المحافظ العاصي بضرورة الاستمرار في الصمود والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ومساندة المواطنين المعتصمين في حمصة وكل الأغوار.

من جانبه، أعرب العاصي عن شكره للرئيس على متابعته اليومية لما يجري في الأغوار الشمالية، قائلا إن هذه اللفتة تؤكد اهتمام الرئيس المباشر في المقاومة الشعبية، ودعم ومساندة المعتمصين في الدفاع عن الأرض ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وأكد أنه سيتم تنفيذ تعليمات الرئيس بشكل مباشر لتقديم كل الدعم والمساندة للمواطنين في حمصة الفوقا، وكل الأغوار لمواجهة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

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