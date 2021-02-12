حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكان قد تمكن رجال المباحث من القبض علي عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، في بولاق الدكرور بالجيزة وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.وأقر أمام رجال المباحث، باعتياده ترويج مخدر الحشيش بين عملائه، وتوصيله لهم عقب الاتفاق معهم على أماكن لقائهم، مستخدما دراجة نارية في التنقل بين عملائه.وأضاف المتهم أنه يخزن المخدر بمنزله، لحين ترويجه بين زبائنه، وأرشد عن هوية عاطل مقيم بالجيزة يتحصل منه على المخدر، ليتولى الاتجار به وترويجه.