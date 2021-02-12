ضبط 2 طن لحوم وتحرير 71 محضرا خلال حملات بالشرقية

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات تفتيشية خلال شهر يناير الماضي، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.أسفرت عن تحرير 71 محضر مخالفه لـ "محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك"، كما تم ضبط 377 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و101 كجم لحوم و88 كجم دواجن و40 كجم أسماك غبر صالحة للاستهلاك الآدمي وطن و672 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة و618 كجم كبدة و3 أطنان و759 كجم دجاج و88 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها.