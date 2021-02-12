غدًا.. «الصحة» تُطلق قافلتين ضمن «حياة كريمة» بالفيوم وأسيوط مجانًا

تطلق وزارة الصحة والسكان، قافلتين طبيتين، غدًا السبت، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم الجمعة، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ قصر رشوان مركز طامية بمحافظة الفيوم، ومسارة مركز ديروط بمحافظة أسيوط