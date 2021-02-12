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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لؤي بدر موزع موسيقي في فيلم «طريق إجباري»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انضم الفنان الشاب لؤي بدر لفريق عمل فيلم "طريق إجباري" المقرر بدء تصويره خلال الفترة للمقبلة، تمهيدا لعرضه العام الجاري في دور السينما.

ويجسد لؤي بدر خلال أحداث "طريق إجباري" شخصية موزع موسيقي يقع في العديد من المشاكل بسبب علاقاته النسائية.

فيلم "طريق إجباري" يضم الكثير من القضايا منهم المشكلة التي يقع فيها الكثير من البنات وهي التعرف على شخصية وهمية عن طريق النت، وترسم أحلامها علي هذه الشخصية وتتفاجأ بالحقيقة المرة عندما تكتشف حقيقة هذه الشخصية، ويوجه الفيلم رسالة أخرى وهي عدم استخدام حسن النية في كل شيء والقضية الثالثة هي زواج الأب بعد وفاة زوجته وبلوغه سن الستين من فتاه في سن أبنائه.

فيلم "طريق إجباري"  بطولة كل من أحمد تهامي، عمر غانم، أحمد بدير، إيهاب فهمي، منة فضالي،أحمد سلامة، أماني كمال، ضياء المرغني، إيناس النجار، بطل العالم في المصارعة الرومانية كرم جابر، تأليف أحمد رفعت، إخراج محمد محسن.

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