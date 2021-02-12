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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير277 محضر ومخالفة تموينية في الإسكندرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بحملات لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وشنت الإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملات موسعة، أسفرت عن تحرير277 محضرا بـ8 إدارات تموينية بالإسكندرية.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات اسفرت عن تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 17 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

و من ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة بحملات أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص،
ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر لبقال تموينى مخالف.


كما قامت إدارة تموين وسط بتحرير 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.


كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة؛ أسفرت عن تحرير 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 16 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق،
ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص،
ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.


و قد قامت إدارة تموين العامرية
بتحرير 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، و19 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إتجار فى مواد بترولية بدون ترخيص، ومحضر تجميع 4 شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بغرض البيع فى السوق السوداء.


و على صعيد أخر قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن تحرير 10 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية،و 16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و8 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد


كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك
بتحرير 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،
و 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية،
و 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.


كذلك قامت إدارة تموين برج العرب بحملات فى نطاق الإدارة؛ أسفرت عن
تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن،
و 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية،
و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


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