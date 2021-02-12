«طاقة النواب» تهنئ النادي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

هنأ النائب حسام صالح عوض، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، فريق النادي الأهلي بالفوز الكبير الذي حققه في بطولة كأس العالم للأندية وحصده الميدالية البرونزية، بعد تغلبه على بطل أمريكا الجنوبية، نادي بالميراس.وأشار صالح في تصريح له اليوم، أن النادي الأهلي قدم أداء مشرفا طوال فعاليات البطولة، سواء في الأدوار التمهيدية أو لقائه بايرن ميونيخ بطل أوروبا.. قائلا: يستحقونها.وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن الفوز بـ"البرونزية"، يعكس عزيمة المصريين وإصرارهم على التألق وتحقيق الإنجازات في كافة المحافل العالمية. علاوة على أنه يعكس روح الفريق والتعاون داخل النادي الأهلي صاحب الإنجازات الكبيرة.وشدد صالح عوض الله، أن الدولة لم تبخل على مختلف الفعاليات الرياضية طوال السنوات الماضية، وكان الرئيس السيسي حريصا طوال الوقت على إعطاء كافة الفعاليات الرياضية التي تشارك فيها الفرق المصرية، سواء في الداخل أو الخارج كل الاهتمام رغم مشاغله الكثيرة، مضيفا، هنيئا للنادي الأهلي هذا الفوز الكبير، وهنيئا للمصريين جميعا بجولة جديدة من الإنجاز.