في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة دمياط، عن فصل التيار الكهربائي عن قرابة 40 منطقة على مستوى المراكز والقرى والمدن من غدا السبت وحتى يوم الخميس القادم.وأعلنت الشركة في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة والإحلال، والتجديد، وتحسين الأداء للشبكات، وتم اعلان خريطة المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها.