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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: تطوير مراكز تجميع الألبان لمواجهة الاحتياجات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:28 م
مراكز تجميع الألبان
مراكز تجميع الألبان
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن مصر تعمل على تطوير مراكز تجميع الألبان، وكذلك إنشاء وتطوير مراكز التجميع، والذي يلقى اهتماما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الاحتياجات الغذائية والصحية، وكذلك دعم مشروعات تربية ماشية الألبان وتكثيف الرعاية البيطرية والصحية للماشية مع القيام بتكثيف التوعية والإرشاد للمربين والاهتمام بعملية الحليب الجيدة.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية لـ"الدستور"، إلى أن مراكز تجميع الألبان تهدف إلى نقل الألبان بشكل سريع وزمن قياسي من أماكن صغار مربي ماشية اللبن إلى مراكز تجميع الألبان بوسائل آمنة وحفظ الألبان وتبريدها سريعا في مراكز التجميع طبقا للمواصفات القياسية، وبالتالي الحصول على ألبان أعلى جودة سواء للاستهلاك الطازج او للتصنيع او للتصدير، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من لبن الشرب الطازج.

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