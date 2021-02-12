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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول بعثة الأهلى لمطار القاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة النادي الأهلي، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3201، بعد حصول الفريق على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وحرصت مصر للطيران علي استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي علي متن الطائرة بالورود والشوكولاتة التي تحمل شعار مصر للطيران والمارد الأحمر، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي، في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولي في عام 2005 باليابان.

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