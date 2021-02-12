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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

توصية بوجود مهندس معماري في جميع المشروعات المؤثرة على النسيج العمراني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:25 م
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية
محمد جعفر
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أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بمخاطبة الجهات المعنية في الدولة لإقرار وجود مهندس معماري في جميع المشروعات المؤثرة على النسيج العمراني، حتى يتمكن المهندسون من تحقيق جودة الحياة للشعب المصري.

كما أوصت بإضافة تخصصات استشارية جديدة لمهندسي الشعبة، وعقد دورة تدريبية للمهندسين المعماريين في تخصص "جودة التنفيذ مع شعبة الهندسة المدنية"

وعقدت الشعبة المعمارية عموميتها بحضور المهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد النقابة والمهندس الاستشاري مؤمن شفيق – عضو مكمل شعبة عمارة وعضو المجلس الأعلى بعد اكتمال النصاب القانوني طبقًا لقانون النقابة.

رحبت المهندسة زينب عفيفي بالحضور، معربة عن سعادتها بالمشاركة في عمومية الشعبة المعمارية، وأشارت إلى أن القضية الأولى التي تشغل بال كثير من المهندسين هي المعاشات.

وقالت " معاشات النقابة ارتفعت من مليار و200 مليون جنيه في العام الماضي إلى مليار و500 مليون جنيه في العام الحالي..

وأضافت" كل شهر ينضم حوالي 1000 مهندس جديد إلى المعاشات"

وتابعت.. بخلاف المعاشات، النقابة تسدد مبالغ كبيرة إعانات مجندين وإعانات زواج، وإعانات أسرية"

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