لحماية المواطنين.. تركيب شبك أسفل بالوعات الصرف بمنشأة القناطر

بدأت مدينة منشأة القناطر برئاسة السيد محمد عبدالراضي في تركيب شبك حماية للمواطنين أسفل بالوعات الصرف بالمنطقة، بعد تكرار حوادث سقوط المواطنين في بعض البالوعات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.وتم عمل شبكات حماية وصفايات على مطابق الصرف الصحي بشوارع مدينه منشأة القناطر بالتعاون مع إدارة الصرف الصحي بمنشأة القناطر للتشغيل أثناء الأمطار والقيام برفع الأغطية وترك الصفايات دون قلق على الأهالي.وأشاد العديد من الأهالي بأعمال تركيب الشبك وتطهير شبكة الصرف الصحي بمنشأة القناطر، والذين أكدوا على ضرورة استكمالها خاصة في الشوارع الجانبية وليست العمومية فقط في ظل فصل الشتاء لحماية المواطنين من التضرر الناتج عن الأمطار.