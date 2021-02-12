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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

جدول لجان المجمع المقدس في دورة مارس2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 1 مارس المقبل.

ووفقا لمصادر كنسية مطلعة تنعقد لجان المجمع المقدس في 1 مارس المقبل، وتستمر لمده 4 أيام تنتهي الخميس 4 مارس بالجلسة الختامية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتابعت المصادر الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني، أرسل دعوة إلى أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لحضور جلسات المجمع المقدس، وستبدأ لجان المجمع أعمالها بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتستمر لمدة ثلاث أيام على أن تعقد الجلسة الرسمية للمجمع المقدس، في اليوم الرابع لانعقاد وذلك الخميس 4 مارس المقبل وذلك بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.

وحصلت الدستور على جدول أعمال المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي ينطلق في مارس المقبل:-

فتنعقد لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات يوم الاثنين 1 مارس المقبل بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس.

أما لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبة والأديرة وشئون الإيبارشيات فتنعقد يوم الثلاثاء 2 مارس المقبل بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، وذلك وفقا لجدول أعمال المجمع المقدس.

ووفقا لجدول أعدته لجنة السكرتارية المجمع المقدس فتنعقد لجنتي الدائمة والسكرتارية يوم الأربعاء 3 مارس المقبل، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكشفت المصادر الكنيسة عن أبرز المناقشات التي تتم خلال لجان للمجمع المقدس أثناء انعقاده في مارس المقبل، مضيفة أن لجان المجمع ستناقش خلال انعقادها كيف تستفيد الكنيسة من أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وكيف تتكيف معه والاستفادة التي يتم عملها من قبل الكنيسة للشعب القبطي وذلك كل لجنة بحسب تخصصها في المجمع المقدس، مشيرة إلى أنه سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المجمع المقدس واحتفالات الكنيسة في شهر مارس المقبل، من تجهيز إسعافات أولية، وغرفة أكسجين وسيارة إسعاف كإجراء احترازي.

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