







من مجموعة المصورة Julia Margaret Cameron

















صور بهدف دراسة الحركة للمصورMuybridge









من مجموعة المصورة Gertrude Käsebier









إعادة تمثيل الجسد في صورة سريالية (Andre Kertesz)

تعد Marina Abramovic مارينا إبراموفيتش من الشخصيات الرائدة ، التي تجسد أعمالهاهذه الموجة . في عملها الفني "البطل" (2001) ، تظهر ممتطية حصانًا أبيضًا وتحمل علمًا أبيضًا كرمز للسلام تجلس في وضع طالما صور فيه الرجال في اللوحات الكلاسيكية قديما ،وضع الجلوس هو وضع ذكوري كلاسيكي في هذا العمل تعرض قراءات بديلة للتاريخ وخلق معادل بصري للبطولية النسائية





البطل Marina Abramovic













مشروع مقرب وشخصي للمصورة Hellen van Meene.

تمثل أماندا شارشيان ، أنواع الحب عبر التركيز الحسي على الشكل الأنثوي مع التجريد ، في الصورة يدي امرأة مكبلة بالأصفاد فوق رحمها. تمسك بيضتين صغيرتين في راحة يدها المفتوحة ، مما يؤكد الإحساس الصارخ بواجب الإنجاب المفروض على النساء.









ساهمت الفوتوغرافيا في تشكيل مفاهيمنا عن الجسد في العصر الحديث. ،فبظهور تيارات ما بعد الحداثة والحركات النسوية لم يعد الجسم موضوعًا بسيطًا يمثل بهدف البهجة البصرية واللذة المثيرة ، فقد أصبح من الواضح أن الجسد مثار جدل كبير. وتصر النظريات الجديدة على أن تمثيل الجسم في الفنون البصرية أمر أساسي لبناء المجتمع لاستكشاف العلاقات عامة .انطلق العديد من الفوتوغرافين للاعتماد علي جسد المرأة كمحور هام في الفوتوغرافيا الفنية رغبة في إعادة إنتاج مفاهيم جديدة للأفكار السائدة عن الجنس والدين،إذ يعد جسد المرأة واحدا من العناصر الأكثر استخداما إجتماعيا وثقافيا، باعتباره قد يحمل العديد من الدلالات التي تتعلق بالهويّة والمحرم والمقدس .بدأ دخول الجسد العاري في الفوتوغرافيا كفن ودراسة مثل الصور الإباحية الفيكتورية Victorian pornographic images التي مثلت أوضاع جنسية صريحة في مقتبل القرن الماضي ولم يكن الهدف منه التوثيق . في عام 1800 حولت جوليا مارجريت كاميرونJulia Margaret Cameronشخصية الأنثي من عارضة جامدة صامتة إلى امرأة حيوية وديناميكية، تعبر عن شخصية مستقلة .وفي عام 1855 ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم ، ظل تمثيل الجسد العاري موجودا في الفوتوغرافيا لأغراض مختلفة جدًا ، مثل دراسات الحركة لـMuybridge في عمله ( (1877قام الفنانون الفرنسيون بتحويل التركيز الجنسي من الذكر إلى الجسد الأنثوي ، باعتباره متناقضا مع جسد الذكر المشدود والقوي مركزين علي صفاته المميزة من مرونة وأمومة وخصوبة ، العديد من هؤلاء المصورين كانوا في البداية رسامين. وكانت صورهم تستخدم كدراسات للجسد من قبل زملائهم الفنانين ،لكنها صارت جزءًا من التحول في الثقافة الفرنسية.مارست العديد من النساء التصوير الفوتوغرافي مثل (Kasebier) كازبييه التي اعتمدت في صورها علي تمثيل المرأة داخل منزلها وتصويرها كأمهات مفصولات تماما عن الرجال وهو توجه واضح لتحقيق النظرة الإجتماعية للمرأة كربة بيت ،فقد تعمدت أن تبرز الصفات الإنجابية والأمومية وأن تخلو صورها من الإغراء الجنسي وتسعي أن تكون صورها كاللوحات الفنية .مع ظهور السريالية في أوروبا خلق تصور جديد عن الجسد في أعمال المصور Andre Kertesz يتضح المفهوم السريالي حيث قام بتشويه جسد النساء العاري بواسطة مرايا منحنيةعبر قرن ونصف ، تأثر مفهوم جسد المرأة كعنصر جمالي بالثورات الصناعية والتكنولوجية والجنسية. فقد أعطت الثورة الصناعية النساء الفرصة للانضمام إلى القوي العاملة وبالتالي تطور الجمال الطبيعي كبديل لوضع المرأة الأمومي ،مما دعي لتعريف جديد لأجسام النساء .تلقى تحرير المرأة الدعم من أتباع فرويد ، الذين ركزوا علي التفريق بين الصفات الجنسية الذكورية والأنثوية ،ومع عشرينيات القرن الماضي اعتمد الفوتوغرافين علي عدم التلاعب والمعالجات في الصور والتركيز الحاد ووجود تونات متباينة من الأبيض والأسود في تلك الفترة كان تمثيل جسد الأنثي العاري هو السائد ، فيصور دون وجه مع التأكيد علي خصائصه المميزة وانحنائاته بصورة مباشرة خالية من التلاعب وفي أوضاع عادية لا تعبر عن دلالة بعينها بهدف تجريد الأعضاء الجنسيةيقولBill Dobbins " صور العديد من الفنانين الموهوبين الجسد الأنثوي لفترة طويلة جدًا ، لذا فإن القدرة على التوصل إلى نهج جديد لموضوع له مثل هذا التاريخ الطويل يجب اعتباره فرصة رائعة."ساهمت الموجة النسوية الجديدة في الخروج من الهيمنة الذكورية وخلق تناول مختلف لصورة المرأة وجسدها واشتغل فنانو ومصورو ما بعد الحداثة في موضوعات محظورة وتابوهات محرمةوثقت المصورة Hellen van Meene من خلال مشروعها مقرب وشخصي صورا شخصية لأصدقائها،تعتمد المصورة في مشروعاتها علي تصوير المراهقات في أماكن مختلفة معتمدة علي اقتناص اللحظة الدقيقة في حياتهن التي يتحركن فيها بحريتهن أمام الكاميرا، والتي تتأرجح بين الطفولة والبلوغ فتظهر الشابات في الصور كما لو كن عارضات أزياء محترفات .