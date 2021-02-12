رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمات أممية: 2.3 مليون طفل يمني سيعانون من سوء التغذية في 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
حذرت 4 منظمات تابعة للأمم المتحدة وهي: (يونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية) من أن ما يقرب من 2.3 مليون طفل يمني دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2021.

وأشارت المنظمات الأممية في تقرير اليوم الجمعة، إلى أنه من بين هؤلاء من المتوقع أن يعاني حوالى 400 ألف من سوء التغذية الحاد الشديد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الجديدة مأخوذة من أحدث تقرير عن سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر اليوم عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والذين يسجلون زيادة في سوء التغذية الحاد وسوء التغذية الحاد.

وأوضحت المنظمات أن منع سوء التغذية ومعالجة آثاره المدمرة يبدأ بصحة الأم الجيدة.. لافتة إلى أنه مع ذلك فمن المتوقع أن تعانى حوالى 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضعة في اليمن من سوء التغذية الحاد في عام 2021.

وقال التقرير إن النقص الحاد في تمويل الاستجابة لوباء كورونا تدفع المجتمعات المنهكة في اليمن إلى حافة الهاوية مشيرا إلى أنه مع ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي فإن العديد من العائلات اليمنية تضطر إلى تقليل كمية أو جودة الطعام الذي يأكلونه.

من جانبها، أكدت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف أن المنظمات الإنسانية بحاجة إلى موارد عاجلة يمكن التنبؤ بها والوصول دون عوائق إلى المجتمعات على الأرض لتكون قادرة على إنقاذ الأرواح.

بدوره شدد فان شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة على أنه بدون الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن وتحسين الوصول إلى المزارعين حتى يتم تزويدهم بالوسائل اللازمة لاستئناف زراعة ما يكفي من الغذاء سيستمر أطفال اليمن وعائلاتهم في الانزلاق أكثر في الجوع وسوء التغذية.

أما ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي فقال إن الأزمة في اليمن هي مزيج سام من الصراع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي تمس الحاجة إليها.

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

الصور

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

image description

حملة نظافة وتشجير للأحياء برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة القمامة بالقنطرة شرق (صور)

الأكثر قراءة

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم