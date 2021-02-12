المعاهد الأزهرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

◄ تصور مقترح لمواعيد الامتحانات

◄ نفس الإجراءات السابقة

◄ تعقيم قبل وبعد الامتحانات

◄ تعقيم مظاريف الأسئلة

◄ تنسيق مع كل المديريات

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لخطة عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول، المزمع عقدها خلال الشهر الجاري.وأرسل مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ صالح عباس، تصورًا مقترحًا لمواعيد امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، إلى المناطق الأزهرية، على أن تقوم كل منطقة بموافاة القطاع بإمكانية تطبيق ذلك التصور، مع الأخذ في الاعتبار تحديد عدد الطلاب بكل بمرحلة واتباع الإجراءات الاحترازية.وتضمن المقترح ما يأتي:أولاً: امتحانات النقل الابتدائي يبدأ من يوم 20 – 2 – 2021 حتى 23 – 2 – 2021.ثانيًا: امتحانات النقل الإعدادي بالأزهر الفصل الدراسى الأول 2021 يبدأ من يوم 24 – 2 – 2021 حتى 2 – 3 – 2021.ثالثًا: امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الفصل الدراسي الأول 2021، يبدأ من يوم 20- 2- 2021 حتى 27- 2- 2021.رابعًا: امتحانات النقل الثانوي العلمي والأدبي بالأزهر الفصل الدراسي الأول 2021، يبدأ من يوم 28- 2- 2021 حتى 9- 3- 2021.◄ أدوات تعقيم وتطهيروقال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجَّه بتوفير كل أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لطلاب الأزهر، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.وأضاف أن الامتحانات ستجرى بنفس الإجراءات الاحترازية التي طبقت في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من العام الماضي، حيث تم توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن.◄ كمامة لكل طالبوستسلم أقنعة الوجه «الكمامات» لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان، وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.وأكد أنه سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما حرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب على 14 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وهذا متوفر في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.وتابع الشيخ صالح عباس، أن مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها مراكز حفظ الأسئلة ومن هذه المراكز إلى مقرات لجان الامتحانات، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها، ونحن ملتزمون تمامًا بكل تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الذي لم يدخر جهدًا ولا نصيحة إلا وأسداها لنا لخدمة أبنائنا الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، فاطمئنوا فنحن جميعًا معكم.وأشار وكيل الأزهر إلى وجود تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل لطلابنا، وهناك طبيب لكل لجنة، وكل ما هو مطلوب لتوفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات سيكون موجودًا في اللجان.