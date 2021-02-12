رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المعاهد الأزهرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:33 م
امتحانات الازهر
امتحانات الازهر
أميرة العناني
طباعة
يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لخطة عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول، المزمع عقدها خلال الشهر الجاري.

◄ تصور مقترح لمواعيد الامتحانات

وأرسل مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ صالح عباس، تصورًا مقترحًا لمواعيد امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، إلى المناطق الأزهرية، على أن تقوم كل منطقة بموافاة القطاع بإمكانية تطبيق ذلك التصور، مع الأخذ في الاعتبار تحديد عدد الطلاب بكل بمرحلة واتباع الإجراءات الاحترازية.

وتضمن المقترح ما يأتي:

أولاً: امتحانات النقل الابتدائي يبدأ من يوم 20 – 2 – 2021 حتى 23 – 2 – 2021.

ثانيًا: امتحانات النقل الإعدادي بالأزهر الفصل الدراسى الأول 2021 يبدأ من يوم 24 – 2 – 2021 حتى 2 – 3 – 2021.

ثالثًا: امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الفصل الدراسي الأول 2021، يبدأ من يوم 20- 2- 2021 حتى 27- 2- 2021.

رابعًا: امتحانات النقل الثانوي العلمي والأدبي بالأزهر الفصل الدراسي الأول 2021، يبدأ من يوم 28- 2- 2021 حتى 9- 3- 2021.


◄ أدوات تعقيم وتطهير

وقال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجَّه بتوفير كل أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لطلاب الأزهر، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.

◄ نفس الإجراءات السابقة

وأضاف أن الامتحانات ستجرى بنفس الإجراءات الاحترازية التي طبقت في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من العام الماضي، حيث تم توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن.

◄ كمامة لكل طالب

وستسلم أقنعة الوجه «الكمامات» لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان، وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.

◄ تعقيم قبل وبعد الامتحانات

وأكد أنه سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما حرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب على 14 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وهذا متوفر في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

◄ تعقيم مظاريف الأسئلة

وتابع الشيخ صالح عباس، أن مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها مراكز حفظ الأسئلة ومن هذه المراكز إلى مقرات لجان الامتحانات، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها، ونحن ملتزمون تمامًا بكل تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الذي لم يدخر جهدًا ولا نصيحة إلا وأسداها لنا لخدمة أبنائنا الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، فاطمئنوا فنحن جميعًا معكم.

◄ تنسيق مع كل المديريات

وأشار وكيل الأزهر إلى وجود تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل لطلابنا، وهناك طبيب لكل لجنة، وكل ما هو مطلوب لتوفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات سيكون موجودًا في اللجان.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

image description

حملة نظافة وتشجير للأحياء برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة القمامة بالقنطرة شرق (صور)

الأكثر قراءة

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم