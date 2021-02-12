حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء مدينة سفاجا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدي المغربي، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار خطة الحكومة لوقف ظاهرة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.أكدت المغربي أن الحملة أسفرت عن وقف أعمال بناء مخالف بـ قطعة أرض بتقسيم الشباب دون أوارق رسمية أو ترخيص بناء، وإيقاق إنشاء سلالم وخزان مياه في حرم الطريق بنفس التقسيم.أوضحت رئيس المدينة، إنه جرى التحفظ على معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وإزالة كافة أعمال البناء المخالف في المهد.وأشارت المغربي إلي أنه تم التحفظ على "خلاطة أسمنت" كبيرة، وكمية من الإسمنت، وسيارة نقل كبيرة، و٢ طن حديد مسلح، و٢ طن أخشاب، وخزان مياه، وتم هدم وإزالة أعمال الخرسانة العادية وتحرير محضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.ووجهت المغربي الإدارات المختصة بالمرور الدوري للقضاء على البناء المخالف، محذرةً أنها لن تسمح بتلك المخالفات التي تؤثر على البنية التحتية للمدينة.