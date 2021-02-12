بينها بحث تنفيذ «حياة كريمة».. أبرز نشاطات وزيرة التضامن خلال أسبوع

نشاطات عديدة شهدتها وزارة التضامن الاجتماعي على مدى السبعة أيام الماضية، حيث التقت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، مديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وناقشت بيان وزارة التضامن الاجتماعي أمام مجلس النواب في لجنة التضامن بمجلس النواب، وسلمت عددا من صيادات كفر الشيخ بدل الصيد الواقية والشباك في ضوء التكليفات الرئاسية وعدد آخر من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:-- وزيرة التضامن تلتقي مديري المديريات، لتخصيص فريق عمل في مديريات التضامن بكل محافظة للإشراف على تنفيذ تدخلات الوزارة في مبادرة حياة كريمة.- عرض بيان الوزارة أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.- وزيرة التضامن أمام النواب: برامجنا تخدم 40 مليون مواطن مصري.. نستهدف إلحاق 8 ملايين طفل في الحضانات.- اطلاق مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية المصرية" لتعزيز التنسيق بين الحكومة والتعاونيات في إدارة الأزمات.- وزارة التضامن تعلن تطوير مؤسسات الرعاية والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام.- المشاركة في الدورة الـ٥٩ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، لبحث جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة.- إطلاق برنامج تدريبي للعاملين في برنامج "الألف يوم الأولى" للعمل على زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات.- تسليم صيادات كفر الشيخ شباك وبدل الصيد الواقية.