ضبط 5.9 طن سكر بمصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر في الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي، وبالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ههيا، تمكنوا من غلق وتشميع مصنع لتعبئة السكر يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.وتم التحفظ على 5 طن و100 كيلو سكر سائب بعدد 102 شيكارة وزن الواحدة 50 كيلو جرام، كما تم ضبط 800 كيلو جرام سكر معبأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما تم المرور على مخبز وعمل محضر لإنتاج خبز ناقص في الوزن المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.