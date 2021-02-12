روسيا: مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.وقال لافروف، خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" التابعة للصحفي سولوفيوف لايف: "ننطلق من حقيقة أننا جاهزون لقطع العلاقات في حال رأينا مرة أخرى أن العقوبات تُفرض ضد بعض القطاعات المهمة التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك القطاعات الأكثر حساسية".وأضاف لافروف قائلا: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك.. إذا أردت السلام- استعد للحرب".وفيما بعد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه تم تحريف معنى تصريحات لافروف، مشيرا إلى أن روسيا لن تكون البادئ بقطع العلاقات، وأنها على العكس من ذلك، ترغب بتطويرها.وأضاف: "وسائل الإعلام تكتب عنوانا مثيرا وتقدمه دون سياق، هذا خطأ كبير منها، وهي بالتالي تغير معنى الحديث والمعنى هو أننا لا نرغب في ذلك، بل نرغب بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكن إذا سار الاتحاد الأوروبي في هذا الطريق، فسنكون مستعدين لذلك، لأننا يجب أن نستعد للأسوأ".ووصفت متحدثة باسم الخارجية الألمانية تصريحات لافروف بـ"المقلقة".ويعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اللقاء في 22 فبراير لمناقشة المزيد من العقوبات على روسيا المرتبطة بتسميم السياسي المعارض أليكسي نافالني.وفرض التكتل بالفعل حظرا على السفر وعلى الأصول على بعض الأشخاص المشتبه في قيامهم بتسميم نافالني العام الماضي.