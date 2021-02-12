زيادة مساحة الأراضى المنزرعة بالأرز بسهل الطينة

وافق السيد القصير وزير الزراعة على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز بمنطقة سهل الطينة من ٤٠٠٠ لـ١٠٠٠٠ فدان بناء على طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووجه المحافظ الشكر للوزير على الاستجابة الفورية التي جاءت في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة الخدمات للمقيمين في مناطق أراضي الاستصلاح.وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقًا يجري مع وزارتي الري والزراعة لتوفير كميات المياه المطلوبة للمساحات الجديدة التي ستتم زراعتها بالأرز.وأضاف أن مبادرة زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز جاءت لتلبي طلبات الأهالي بالمنطقة بعد اللقاء المفتوح للمحافظ مع الأهالي لمناقشة مطالبهم.وكان المحافظ قد أعلن أنه سيتم تأجيل سداد الأقساط المستحقة على أراضي الإصلاح التي يشغلونها لمدة ٣ سنوات وإلغاء الفوائد المستحقة عليها.