«مياه الفيوم»: 194 يؤدون اختبارات المسار الوظيفى الخاص بالترقى

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن نحو ١٩٤ موظفا داخل الشركة أدوا اختبارات المسار الوظيفى لجميع التخصصات لحصولهم على الترقية عقب اجتيازهم هذه الاختبارات والتى يتم تنفيذها بالادارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بمحطة العزب الجديدة.وقال اللواء مهاب الأمير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إنه تم توفير جميع الإمكانيات المتاحة لتنفيذ دورات تدريبية تؤهل العاملين وترفع من قدرتهم الفنية للارتقاء بالشركة وتقديم خدمات جيدة تناسب المواطن الفيومى.وأشار الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إلى أن تدريبات المسار الوظيفى للعاملين تتم فى مواعيدها المحددة حتى يحصل العامل على الترقية بعد اجتيازه الاختبارات التحريرية التى تتفذها الشركة وتشرف عليها لجان من الشركة القابضة حيث تم دخول هذه الاختبارات نحو 194 من العاملين لترقيتهم على الدرجات الوظيفية بجميع التخصصات استمرت على مدار خمسة أيام متواصلة تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني.