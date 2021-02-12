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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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شارك المئات من أهالي محافظة مطروح، في دفن جثمان فنان البادية الدكتور علي حميدة، أحد رموز المحافظة، وذلك في المقابر الشرقية بالمغاربة وسط حزن وبكاء شديدين، واستقبلت أسرة الفنان علي حميدة العزاء من أهالي مطروح في المقابر عقب دفن جثمانه.

وشيع أهالي مطروح، جثمان الفنان الراحل، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد الفتح بوسط مدينة مرسي مطروح.

وكان عدد من أهالي مطروح، قد توافدوا على مسجد الفتح لأداء صلاة الجنازة علي ابن البادية الدكتور علي حميدة الذي وفاته المنية عن عمر 74 عاما.

وقدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة العزاء والمواساة في وفاة الفنان الكبير على حميدة، داعيًا أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته كأحد أعلام المحافظة.
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)
لحظة دفن الفنان على حميدة فى مطروح (فيديو وصور)

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