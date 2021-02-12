لماذا قرر الرئيس إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف؟.. وزير التنمية يجيب

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد، بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة.وأضاف شعراوي أنه في 29 نوفمبر 2020 وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري، وقامت الحكومة وتحت إشراف رئيس الوزراء، وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية بالاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل، وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، لافتا إلى أنه تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات، على أن يتم البدء ب51 مركزا خلال العام الحالي.وأوضح شعراوي أنه تم تحديد 51 مركز إداري في 20 محافظة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة، والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة والقري ذات البعد الأمني، معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.وأكد شعراوي أن المراكز الإدارية التي تم اختيارها تضم 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها حوالي 17.5 مليون مواطن بينهم 11.6 مليون في ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين.