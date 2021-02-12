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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شعراوي»: بدأت زيارة المحافظات لنقل تكليفات الرئيس لتطوير الريف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:08 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه تم البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لنقل التكليفات رئيس الجمهورية في هذا المشروع القومي المهم، الذي يتضمن تنمية الريف، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وإزالة اي معوقات أو تحديات تواجه أي مراحل من تنفيذ المشروع.

وأشار شعراوي إلي زيارته الي قام بها مؤخرًا لمحافظتي الاقصر وقنا اللتان تضمان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما قام فريق الدعم الفني بزيارات لباقي المحافظات، وسوف يتم القيام بزيارات ميدانية لكافة المحافظات خلال الشهر الجاري.

وأضاف شعراوي أنه وجه المحافظات بتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم (رئيس المركز مسئول متابعة مسئول مشاركة اجتماعية) للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميداني أولًا بأول، وكذا تشكيل فريق عمل على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة، وطالب شعراوي بان يراعي اختيار أفضل العناصر وتفريغها للعمل بالوحدة طوال مدة التنفيذ، وتوفير التسهيلات اللوجيستية التي تمكن الوحدة من القيام بأعمالها.

وحول إشراك المواطنين ومأسسة الحوار المجتمعي، قال وزير التنمية المحلية انه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوي كل مركز اداري (51 مركز) لتوصيل شكاوى وصوت المواطن لمسئولي المراكز والمحافظة ووزارة التنمية المحلية، لافتا الي أنه تم تشكيل لجنة مجتمعية (شباب – امرأة – قيادات طبيعية تنفيذية- مجتمع مدني ) على مستوي كل وحدة قروية لمتابعة الأعمال ولتكون كحلقة وصل بين المشروعات والمواطنين.

وأكد " شعراوي " أنه جاري تصميم تطبيق إلكتروني تشاركي للهواتف الذكية يهدف لتيسير مشاركة الشباب وجميع فئات المواطنين المختلفة بالمراكز المستهدفة في اقتراح المشروعات وابداء آراءهم في تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم وشكاواهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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