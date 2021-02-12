متى يكون انعقاد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ صحيحًا؟

يناقش مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.وفيما يتعلق بكيفية انعقاد اللجان حددت اللائحة، أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.هذا وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها.فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضًا في حالة تساوى الأصوات، وتجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.