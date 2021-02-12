صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفنان علي حميدة بمطروح (فيديو)

شيع أهالي مطروح، منذ قليل، جثمان الدكتور علي حميدة، فنان البادية، وسط حزن شديد وبكاء لرحيله، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد الفتح بوسط مدينة مرسى مطروح.وكان توافد عددا من أهالي مطروح على مسجد الفتح لأداء صلاة الجنازة على ابن البادية الدكتور علي حميدة، الذي وافته المنية عن عمر 74 عاما.وقدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة العزاء والمواساة في وفاة الفنان الكبير على حميدة، داعيًا أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته كأحد أعلام المحافظة.وتدهورت الحالة الصحية للفنان علي حميدة، وفور علم محافظ مطروح أرسل إليه فريقا طبيا للكشف عليه وأثناء الكشف عليه توقف قلبه، ثم عاد للحياة مرة أخرى وتم نقله على الفور إلى مستشفى مطروح العام وبعد إجراء الإسعافات الأولية أسلم روحه عن عمر ناهز 74 عامًا.وتلقى علي حميدة الرعاية الطبية في معهد ناصر لمدة 23 يومًا بعد تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وبعد تلقيه الرعاية أصر على العودة إلى مطروح ليتلقى الرعاية في منزله.