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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حملة لرفع الإشغالات وتنظيف شوارع منطقة إمبابة بالجيزة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:22 م
جريدة الدستور
آية سالم
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شنت محافظة الجيزة، حملة موسعة خلال الأيام الجارية؛ لتنظيف ورفع الإشغالات بمنطقة إمبابة، بهدف رفع كفاءة المنطقة وتنظيفها وتطويرها.

وشملت الحملة قطاع المنيرة الشرقية بحي شمال الجيزة - تحديدًا بشوارع طلعت حرب، شارع الوحدة، شارع العامل الأول، وغيرهم من الشوارع التي كان بها العديد من الإشغالات تحتاج رفعها ورصفها.

وانتشرت عربات التنظيف والتجريد ورفع المخالفات في الشوارع، والتي أشاد بها الأهالي، خاصة أن خلال الفترة الماضية، كانت هناك بعض الطرق تحتاج لمزيد من التطوير.

وشهدت شوارع في منطقة إمبابة خلال الفترة الماضية، بعض التجاوزات من خلال إشغالات الطرق العامة، علاوة على تهالك بعض الطرق التي كانت تحتاج تطويرا فوريا.

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