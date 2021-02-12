«شعراوي»: حصر المباني الحكومية بالوحدات المحلية لإقامة مجمعات خدمية

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجري حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الانشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية واستخدام نفس المبني في أكثر من غرض، لافتًا إلي أنه تم الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والوقف بمحافظة قنا، وجاري استكمال باقي المراكز.وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة من مسؤولي الإدارة المحلية بكل محافظة تكون مسؤولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، سواء من خلال حصر أراضي الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضي من خلال التبرع الفردي أو التبرع المجتمعي.وأكد "شعراوي" أن الوزارة تقوم حاليًا بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز، لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز والقرى المستهدفة خلال تنفيذ هذا المشروع القومي الهام.