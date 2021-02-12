«عبقرية الإيقاعات المصرية» لقاء فني بـ«أتيليه الإسكندرية»

استأنف اتيليه الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، نشاطاته التنويرية، بلقاء فني بعنوان "عبقرية الايقاعات المصرية" بحضور الموسيقار الدكتور فتحى الخميسي، أستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون، وصاحب العديد من المؤلفات الموسيقية منها سيمفونية (غضب النيل)، كما أعد الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح، كان آخرها الموسيقى التصويرية لمسرحية شكسبير (يوليوس قيصر).وشارك فى الحضور عدد كبير من مثقفي الإسكندرية وفنانيها والمهتمين بالثقافة والتنوير، وفى مقدمتهم الدكتور رفيق خليل رئيس مجلس إدارة الاتيليه، والناقد السينمائي سامى حلمى، والناقد السينمائي احمد الحفناوى، واسلام حافظ - عضو لجنة نادى الفيلم، والمطرب والملحن ياسر الشرقاوي والمهندس محمد عبد المنعم وعبد الرحمن الجوهري المحامى بالنقض ومصطفي ابراهيم طلعت والعديد من رموز الوسط الثقافي بالإسكندرية.واعلن معتز الشناوى، عضو أتيليه الإسكندرية، ان اللقاء الفنى جاء فى باكورة فاعليات عودة النشاط الفنى والثقافى للأتيليه، الذى توقف مؤخرا، بسبب جائحة كورونا.واكد «الشناوى» أن مقر الأتيليه الكائن فى 6 شارع فيكتور باسيلي- المسلة شرق – العطارين، او قصر تمفاكو"، ذلك المبنى الأثري، التراثي، العريق، يرجع تاريخ إنشائه للقرن التاسع عشر، وبالتحديد في سنة 1893، وهو مسجل ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1995، كما هو موضح على بوابة الأتيليه الحديدية، ومسجل فى عداد المبانى التراثية طبقًا للقرار الوزارى رقم 287 لعام 2008 تحت رقم 1346.وأضاف أنه يعتبر نقطة إلتقاء للمشهد الفني الثقافي السكندري، أنشأه الفنان محمد ناجي فى 1934، أى قبل أتيليه القاهرة بأكثر من عقدين زمنيين، وانتقل للمقر الحالي منذ عام 1969، ويتم تمويل أنشطته من اشتراكات الأعضاء.واكد من المقرر ان تتوالى الفعاليات خلال الأيام القادمة بكافة أوجه نشاط الأتيليه من مراسم الأطفال والكبار، ونادي للفيلم والأسابيع السينمائية وندوات الأدب والشعر والفكر، وصالونات التنوير والفن، والمعارض التشكيلية وصالون الاتيليه وصالون الشباب، ونادي الكاميرا ومعارضها وندواتها، والورش المتنوعة وورش الرواية والشعر، لتعود الحالة التنويرية للاتيليه كما اعتاد عليها رواده طوال سنوات عديدة.