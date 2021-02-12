إزالة عقارين بإدكو حفاظا على سلامة المارة والمنازل المجاورة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة، والترميم، والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكروري، بإزالة منزلين دور أرضي وأول علوي بشارع الجمهورية صادر لهم قرار إزالة، من الجهة الإدارية وذلك لخطورتهم الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة العارفين.وأكد رئيس مجلس ومدينة إدكو، أن الإزالة تمت تحت إشراف الوحدة المحلية، والإدارة الهندسية بالمركز، وذلك من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة نحو المباني المحيطة للعقاريين المراد إزالتهم.