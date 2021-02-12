ميركل تشارك بجانب بايدن فى مؤتمر ميونخ للأمن عبر الإنترنت

انضم إلى مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، المقرر عقد نسخة خاصة منه عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، المزيد من الضيوف البارزين، من بينهم المستشارة أنجيلا ميركل.وتم تأكيد مشاركة جو بايدن بالفعل كأول رئيس للولايات المتحدة يحضر المؤتمر، والذي يعد أحد أهم الأحداث السنوية لقضايا الأمن الدولي.ومن المقرر أن ينضم أيضا إلى المؤتمر، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومفوض الحكومة الأمريكية لشئون حماية المناخ جون كيري.وتم تأجيل الحضور الشخصي في مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام، الذي يعقد عادة على مدى عدة أيام في العاصمة البافارية، بسبب الجائحة ولا يزال رئيس المؤتمر، فولفجانج إيشينجر، يأمل في انعقاد المؤتمر بالحضور الشخصي خلال هذا العام.