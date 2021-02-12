قطر تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 383 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و67 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 156351 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9120 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1455165 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 8158 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 254 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 212 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 147939 حالة.