كازاخستان تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كازاخستان 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 200 ألف و44 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفًا و167 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 181 ألفا و974 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا يقف عند 24 ألفًا و847 شخصًا، منهم 44 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.