لبنان: «الحريرى» لم يأت بأى جديد على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة

قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "لم يأت بأي جديد" على صعيد ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم مع رئيس البلاد ميشال عون.وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم، أن رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل الحريري بطلب منه، حيث جرى التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة بعد الجولات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف إلى خارج البلاد، حيث تبين أن الحريري لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي.وكان الحريري قد عقد، اليوم، لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد انقطاع استمر قرابة شهرين في سلسلة اللقاءات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التوتر الشديد والخلافات التي تسود العلاقة بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي "التيار الوطني الحر" مع رئيس الوزراء المكلف إزاء عملية التأليف الحكومي.وقال الحريري، عقب اللقاء مع عون، إن الجولات الخارجية التي أجراها لعدد من الدول العربية وفرنسا في الآونة الأخيرة، تستهدف استعادة زخم علاقات لبنان العربية وكذلك مع المجتمع الدولي، مشددا على أن لبنان يحتاج إلى سرعة تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين "الخبراء" غير المنتمين لأحزاب سياسية وألا يمتلك أي فريق سياسي الثُلث الوزاري المعطل، حتى يمكن الانفتاح على المجتمع الدولي لمساعدة لبنان ووقف التدهور وإعادة إعمار العاصمة بيروت.