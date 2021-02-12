إصابة 5 في حادث تصادم بالطريق الدولي في كفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم علي الطريق الدولي بمحافظة كفر الشيخ، وقد هرعت سيارات الإسعاف علي الفور لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم.حيث تلقي الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين علي رافد الطريق الدولي الساحلي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح قطعية، وتم اسعافهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.يذكر أن الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، يشهد حوادث مرورية متكررة وذلك لوجود فتحات مخالفة في ذلك الطريق.