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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جار إنشاء وطرح عدد 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 883 فصلًا دراسيًا بتكلفة إجمالية بلغت 318 مليونًا و939 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية التي يجري تنفيذها من خلال فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع أسيوط أن خطة الهيئة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصلًا بتكلفة 706 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وتم استلامها بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصلًا بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 30 مدرسة جديدة جار العمل بها بعدد 282 فصلًا وبتكلفة 135 مليون جنيه.

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط أن الهيئة قامت بتوريد عدد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي بمدارس القرى الاكثر احتياجًا التي تم استلامها ابتدائيًا للعام المالي 2020 2021، لافتًا إلى قيام محافظ أسيوط بوضع حجر أساس مدرسة ‪30 يونيو‬ الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب التي سيتم إنشاؤها على مساحة 4387 مترًا، بإجمالي 56 فصلًا دراسيًا على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021-2022 لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.‪

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