ترامب يتجاهل مشاهدة محاكمته.. ويذهب للعب الجولف

اختار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذهاب للعب الجولف في ملعب ويست بالم بيتش، متجاهلا جلسة محاكمته في مجلس الشيوخ بتهم تحريض مناصريه على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.وأظهرت مجلة "الديلى ميل" البريطانية، صورا لترامب مرتديا قميص جولف أبيض في ملعب ويست بالم بيتش الذي يرتاده بشكل معتاد منذ أن انتقل للسكن في منتجعه في ولاية فلوريدا عقب انتهاء ولايته في 20 يناير الماضي.وتوجه ترامب إلى ناديه للغولف قبل الساعة الواحدة ظهرا، وأمضى ساعات في الملعب حتى عندما أعلن المديرون الديمقراطيون أن مثيري الشغب الذين دنسوا مبنى الكابيتول كانوا يتبعون أوامره.وأفادت الصحيفة أنه بعد أكثر من ثلاث ساعات على بدئه اللعب، كان لا يزال ترامب عند الحفرة الرابعة، مما يشير إلى أنه كان يلعب بوتيرة بطيئة.يذكر أن فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يركز في مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، على مأساة لا علاقة لترامب بها كما وصفها، على أمل تبرئته بسرعة من تهمة التحريض على العصيان بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس.