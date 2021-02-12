الفلبين تسجل 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، تسجيل 2022 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة في الفلبين في بيان أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، على نسختها الإلكترونية أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 545 ألفا و300 مصابا.وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد حتى الآن 33 ألفا و151 إصابة نشطة في البلاد فيما تعافى 333 شخصًا من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المتعافين من الفيروس في الفلبين إلى 500 ألفًا و654 شخصًا.أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي، فقد زادت بمقدار 26 حالة جديدة، وهو ما رفع الإجمالي إلى 11 ألفا و495 حالة.