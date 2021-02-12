تداول 30 سفينة في ميناء بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة تداول السفن بالموانىء بلغت 30 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكر المركز الإعلامى للهيئة فى بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المقرر وصول 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.وأشار المركز إلى أنه سيتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.